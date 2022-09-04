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«الشرقية للدخان» تبلغ البورصة المصرية بزيادة أسعار السجائر

كتب:

وليد عبد السلام
12:32 م | الأحد 04 سبتمبر 2022
أسعار السجائر

أسعار السجائر

وافق مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، على الأسعار الجديدة للأصناف والمنتجات المختلفة للشركة، مؤكدة على العمل بهذه الأسعار بداية من اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022.

بيان بالأسعار المقترحة للبورصة المصرية

وأرسلت الشركة الشرقية للدخان بيان لـ البورصة المصرية، حصلت «الوطن» على نسخة منه، اليوم الأحد، كشفت فيه عن الأسعار المقترحة لمنتجات وأصناف الشركة المختلفة، وهي (بوكس 10، وكليوباترا كينج سايز، وكليوباترا سوفت كوين، وبوسطن / بلمونت، وكليوباترا بوكس أبيض، ألوان، وكليوباترا سوبر، ومونديال أحمر، وأزرق، وسيلفر، ومونديال سويتسش منتول/بلوبيري، وكليوباترا بلاك، وماتوسيان سوبر).

العمل بالأسعار الجديدة 

وأكدت الشركة الشرقية للدخان في البيان، أنه سيتم العمل بهذه الأسعار الجديدة اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022، مع تكليف القطاعات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وجاءت الأسعار الجديدة لأصناف ومنتجات الشركة الشرقية للدخان للعبوة 20 سيجارة كالتالي:

- كليوباترا سوفت كوين قبل الزيادة 19 جنيها، وبعد الزيادة 21 جنيها، بنسبة زيادة (10.5%).

- كليوباترا بوكس قبل الزيادة من 20 جنيها، وبعد الزيادة 22 جنيها، بنسبة زيادة (10%).

- كليوباترا سوبر قبل الزيادة 21 جنيها، وبعد الزيادة 23 جنيها، بنسبة (9.5%).

- بوكس 10 قبل الزيادة 11.50 جنيه، وبعد الزيادة 13 جنيها، بنسبة زيادة (13%).

- بوسطن بلمونت قبل الزيادة 19.50 جنيه، وبعد الزيادة 22 جنيها، بنسبة زيادة (12%).

- كليوباترا كينج سايز قبل الزيادة 18.50 جنيه، وبعد الزيادة 20.50 جنيه، بنسبة زيادة (10.25%).

- سعر مونديال قبل الزيادة 21 جنيهاً، وبعد الزيادة 23 جنيها، بنسبة زيادة (9.5%).

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