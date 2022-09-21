برلماني: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية يشجع الباحثين على الابتكار

أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إطلاق فعاليات الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية اليوم، والتي تم إعدادها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تساهم في تشجيع الباحثين نحو الابتكار في جميع المجالات.

حماية الملكية الفكرية

وأضاف فتحي، في بيان له، أن هذه الاستراتيجية تعكس حرص الدولة على حماية الملكية الفكرية، وضمان حقوق أصحاب الاختراعات، كما أنها تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية.

وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدولة المصرية عملت خلال الفترة الماضية على الاهتمام بالبحث العلمي وتعزيز الابتكار، وأولها إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون مركزًا إقليميًا في البحث والابتكار.

الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في الاحتفالية الكبرى، التي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة إطلاق جمهورية مصر العربية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عدد من الوزراء، والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء معرض مصر الأول لحقوق الملكية الفكرية، المقام على هامش الاحتفالية، بصحبة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و«دارين تانغ»، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.