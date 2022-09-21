بطريقتين.. اعرف الأوراق المطلوبة وخطوات استخراج بدل فاقد لرخصة مركبتك

يبحث الكثير من المواطنين، عن خطوات استخراج بدل فاقد لرخصة المركبة الخاصة بهم، عقب ضياع الأولى، لذلك يستعرض موقع «الوطن» في السطور التالية، طريقة وخطوات استخراج بدل فاقد لرخصة سيارتك «أونلاين» أو في المرور.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بدل فاقد لرخصة القيادة

في البداية يجب عليك فور اكتشافك لفقدان رخصة القيادة الخاصة بك، أن تتوجه لأقرب قسم شرطة في محيط مكان تواجدك، وتحرر محضرا بفقدانها، مع ضرورة توافر شهادة براءة الذمة وهي «شهادة المخالفات»، ويشترط لعمل بدل الفاقد، أن تكون حالة المركبة المملوكة لك سارية، وأيضا أن تكون رخصة وليست تصريح، وعلى الراغب في استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة، أن يتوافر معه بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وأن يقدم صورة منها.

خطوات استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة بطريقتين

يجب على الراغب في استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة، أن يبحث عن منصة وزارة الداخلية عبر موقع البحث العالمي «جوجل»، ثم يختر من بين الخيارات المتعددة التي ستظهر أمامه من بين الخدمات المرورية، وقبل ذلك يجب أن يكون لديك حساب بريد إلكتروني، وتسجل في الموقع ثم تقوم بإدخال البيانات الخاصة برخصة قيادتك، التي تطلب منك خلال التسجيل، ثم تكتب العنوان الذي ترغب في استلام الرخصة منه، مع تسديد الرسوم المستحقة للخدمة.

وإذا لم يرغب الطالب في استخراج بدل الفاقد لرخصة مركبته أونلاين، يمكنه التوجه لوحدة المرور واستخراجها منه مع توافر الأوراق السابقة.