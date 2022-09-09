نقاط «المرور» في رخصة القيادة حسب كل مخالفة بالقانون الجديد.. اعرفها

منح قانون المرور الجديد، سائق السيارة 50 نقطة مرورية على رخصة القيادة، وعند وقوعه في مخالفات، تخصم له نقاط من رصيده، وتقدر تلك النقاط بمبالغ مالية يجب أن يدفعها عند تجديد رخصة القيادة.

50 نقطة على رخصة القيادة

ووفق نص أحد مواد قانون المرور: «يُمنح السائق خمسين نقطة على رخصة قيادته في بداية كل تجديد، وتحتسب المخالفات التي يقع فيها بخصم عدد من النقاط، وضحها القانون، مقسمة في خمس شرائح حسب نوع المخالفات وخطورتها»، ويدفع السائق عند تجديد الرخصة، المخالفات المقيدة عليه، حسب قيمة المخالفة بالنقاط.

5 شرائح للمخالفات

وحدد قانون المرور الجديد، 5 شرائح، وزع عليها أنواع المخالفات المرورية، كل شريحة تحوي عدد من المخالفات، وتحتسبها جميعا بنفس العدد من النقاط.

خصم نقطة واحدة في حالة ارتكاب المخالفات الآتية:

- عدم الالتزام بمسافات الأمان، التقابل، التخطى، التقاطعات، أولويات المرور للمركبات والمشاة

- عدم حمل رخصة القيادة أو التسيير أثناء القيادة والتوقف فى الممنوع

- عدم تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء أو حقيبة الإسعافات و أجهزة إطفاء الحريق المقررة أو عدم صلاحيتها، أو وجودها فى غير متناول قائد المركبة والركاب

- التدخين داخل مركبات النقل الجماعى وفتح الباب الأيسر لمركبات نقل الركاب بالأجر لتحميل أو إنزال الركاب بالطريق

خصم نقطتان فى حالة ارتكاب المخالفات الآتية:

- استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة أو عدم استخدام حزام الأمان لقائد المركبة وجميع ركابها.

- تجاوز السرعة المقررة بما لا يتعدى 10 كم/ ساعة.

- عدم استخدام خوذة الرأس لقائد الدراجة البخارية.

- الرجوع للخلف بصورة تعرض أمان الطريق للخطر.

- السماح بركوب الأطفال دون السابعة فى المقاعد الأمامية، أو الأطفال دون الثانية بدون كرسى تقييد خاص ومثبت بالمقعد الخلفى أو ظهر المقعد الأمامي.

- كتابة أو رسم أو إضافة ملصقات أو معلقات على المركبة أو زجاجها أو داخلها.

-استعمال أجهزة التنبيه دون داعى أو بصورة مزعجة أو فى الأماكن المحظور استعمالها بها.

- عدم غلق أبواب السيارة أثناء السير على الطرق أو الانتظار فى الممنوع أو عدم الالتزام بالجانب الأيمن فى الطريق المعد للسير فى اتجاهين.

- عدم استعمال الإشارات الضوئية للمركبة عند تغيير المسار أو الدوران أو التوقف أو الانتظار.

- إيقاف المركبة على ممر عبور المشاه أو أماكن انتظار مركبات النقل الجماعى أو الصندوق الأصفر أو أمام مأخذ مياه الإطفاء.

- التخطى فى الأماكن غير المسموح فيها، أو الجهة اليمنى فى غير الأوضاع المسموح بها.

- عدم اتخاذ الإجراءات المحددة فى نقل القيد والملكية أو تغيير المسئول عن المركبة.

خصم ثلاث نقاط في حالة ارتكاب المخالفات الآتية:

- استعمال المركبة فى مواكب وتجمعات دون تصريح.

خصم أربع نقاط في حالة ارتكاب المخالفات الآتية:

- تجاوز السرعة المقررة بما لا يتعدى 50كم/ ساعة

- استعمال المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها أو تعليم قيادة بدون تصريح أو بمركبة غير مخصصة للتعليم من مراكز التعليم المعتمدة.

- الامتناع عن تقديم التراخيص أو بيانات المركبة لرجال الشرطة أثناء طلبها.

- قيادة مركبات نقل الركاب بالأجر، ومركبات النقل الثقيل بدون مسجل الأحداث اللحظي بالسيارات.