عائشة بن أحمد تنشر صورا من كواليس «ملف سري» مع هاني سلامة

تواصل الفنانة عائشة بن أحمد، تصوير مشاهدها في مسلسل «ملف سري»، بطولة هاني سلامة، الذي تُشارك به في موسم دراما رمضان المُقبل.

وكشفت عائشة بن أحمد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مجموعة من الصور الخاصة بها من داخل كواليس تصوير مسلسل ملف سري، وظهرت فيها بجانب هاني سلامة، وإدوارد ونضال الشافعي، مُعلقة عليها: «من كواليس مسلسل ملف سري مع النجوم».

أبطال مسلسل ملف سري في رمضان 2022

مسلسل ملف سري، بطولة عدد كبير من النجوم، وهم هاني سلامة، وماجد المصري، وإدوارد، ونضال الشافعي، وعائشة بن أحمد، ومادلين طبر، وكارولين عزمي وشيرين، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، وإنتاج شركة فنون مصر لـ ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

أحداث مسلسل ملف سري تعود إلى عام 2013

ملف سري، تدور أحداثه في عام 2013، وما شهدته البلاد من حالة انفلات أمني، مرورًا بأحداث عديدة يتناولها المسلسل بشكل واقعي.

تفاصيل شخصية عائشة بن أحمد في مسلسل ملف سري

وتُجسد الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، في مسلسل ملف سري، شخصية فتاة متمردة على أهلها وتعيش في لندن، وتحدث ظروف تجعلها تعود إلى مصر، وتحدث تطورات كثيرة في الشخصية على حسب الأحداث التي تقع.

قنوات عرض مسلسل ملف سري في رمضان

ويُعرض مسلسل ملف سري، للفنان هاني سلامة، على عدة قنوات تليفزيونية بشكلٍ متزامن، طوال أيام شهر رمضان المُبارك، منها قنوات الحياة، وDMC ،CBC، المحور، والقناة الأولى بالتليفزيون المصري.