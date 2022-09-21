طرق الوقاية من مرض ألزهايمر.. بينها الأكل الصحي والمشي وشرب الماء

حدد الدكتور محمد شوقي، أستاذ الطب وصحة المسنين وعلوم الأعمار، طرق الحماية والوقاية من ألزهايمر وضعف الذاكرة، موضحاً أنه يجب الاهتمام بالأكل الصحي الطازج وعمل حوار بسيط سطحي وغير عميق مع المريض وممارسة الرياضة خاصة المشي، مؤكداً أن شرب الماء يعتبر من أكثر سبل حماية الجسم وعامل وقائي فعال للذاكرة.

«شوقي»: يجب التقليل من تناول الدهون

وشدد «شوقي» خلال كلمته في ندوة بكلية الطب بجامعة عين شمس عن مرض ألزهايمر وطرق الوقاية منه، على ضرورة التقليل من تناول الدهون للحفاظ على الجسم من تصلب الشرايين وكيفية التعامل مع التوتر والعصبية والقراءة السطحية أو العميقة ومدى الاستفادة منها والنوم الجيد للجسم وتسجيل وكتابة المذكرات اليومية.

ندوة توعوية للتعريف بمرض ألزهايمر وأعراضه

يذكر أن قطاع خدمة المجتمع بكلية الطب نظم ندوة توعوية للتعريف بمرض ألزهايمر وأعراضه وطرق علاجه وكيفية الوقاية منه والتعامل مع المرض في الحالات المبكرة، وذلك بحضور الدكتور طارق عكاشة أستاذ الطب النفسي بكلية الطب ورئيس جمعية ألزهايمر مصر.

جاءت الندوة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنميه البيئة والدكتور أسامة منصور، القائم بعمل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.