جامعة عين شمس تعلن إجراءات قيد الطلاب بكلية البنات للعام الدراسي الجديد

كشفت كلية البنات بجامعة عين شمس، عن إجراءات قيد الطلاب بالكلية بسهولة وسرعة للعام الدراسي الجديد، مشددة على ضرورة دفع المصروفات إلكترونيا قبل التوجه إلى الكلية على الأقل بـ24 ساعة والالتزام بالحضور فى المواعيد المعلنة لكل شعبة ودخول الكلية ببطاقة الترشيح وبطاقة التطعيم ضد فيروس كورونا.

كلية البنات في جامعة عين شمس تؤكد على عدم تواجد ولي الأمر في إجراءات القيد

وشددت الكلية في بيان لها، على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة ومراعاة كافة الاجراءات الاحترازية وعدم تواجد ولى الأمر وفى حالة حضوره مع الطالبة يتوجه إلى الاستراحة المخصصة لأولياء الأمور لحين انتهاء خطوات تسليم الملف.

وأكدت أن الطالبة تتوجه إلى العيادة لعمل الكشف الطبى والطالبات الملتحقة بأحد الشعب التربوية فقط تتوجه إلى أحد المدرجين 7 أو 8 بالمبنى الأدبي وقسم تربية الطفل بالمبنى الملحق للطالبة المرشحة بنات (طفولة) عين شمس لعمل المقابلة الشخصية أمام لجنة مكونة من عدد من أعضاء هيئة التدريس وتسلم الطالبة استمارة بها نتيجة المقابلة.

الأوراق المطلوبة للقيد

وأكدت على توجه الطالبات إلى مدرج 5 لتسليم الملف وبه «شهادة الثانوية العامة الأصلية وشهادة الميلاد الإلكترونية و6 صور شخصية حديثة وبطاقة الترشيح واستمارة الكشف الطبى وطلب الالتحاق بالكلية واستمارة المقابلة الشخصية لطالبات الشعب التربوية فقط وإفادة بسداد لمصروفات وإقرار بمحو أمية 4 أشخاص لطالبات الشعب الأدبية والتربوية».

وأوضحت كلية البنات أن الطالبات تتوجهن إلى وحدة نظم المعلومات بالمبنى الأدبي لعمل التشعيب أي التنسيق الداخلي وفقاً لرغبة الطالبة وشروط الأقسام ولا يتم كتابة الطالبة لرغبتها إلا بعد تسليم الملف وتقدم ورقه تسليم الملف لقسم نظم المعلومات للتأكد من تسليم الملف قبل التشعيب وذلك للإطلاع فقط.

ضوابط التنسيق الداخلي لأقسام الكلية

وشددت على ملء استمارة الرغبات من 1- 10 بنفس الأهمية والدقة فى كل رغبة وذلك لعدم وجود تحويل داخلى بين الاقسام بعد التشعيب وتتبع نتيجة القبول بالشعب طبقا لرغبتها وشروط الأقسام عبر الموقع الإلكتروني لـ الكلية.