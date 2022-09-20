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بالأسماء.. «الجريدة الرسمية» تنشر قرارا جمهوريا بتعيين 441 معاون نيابة

كتب:

محمود البدوي
11:38 م | الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، القرار الجمهوري رقم 437 لسنة 2022، بتعيين دفعة جديدة من معاوني النيابة العامة، وبلغ عددهم 441 معاون نيابة.

وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، وموافقة مجلس القضاء الأعلى المنعقدة في جلسة 27 يونيو 2022، وعلى ما عرضه على وزير العدل، يعين معاونا للنيابة العامة، كلا من:

ولمطالعة أسماء معاوني النيابة الجدد.. من هنــا.

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بقلم محمود البدوي