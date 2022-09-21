إصابة شاب في مشاجرة مع آخرين ببورسعيد والأمن يبحث عن الجناة

أصيب شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء، مع مجموعة شباب آخرين، بجوار مسكنه في قرية المنصرة بحي غرب في بورسعيد، وجرى نقله إلى المستشفى.

نقل الشاب إلى مستشفى الزهور

وتلقى اللواء مدحت عبدالرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوصول «محمد إبراهيم السيد فراج»، 33 سنة مصاب بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، والحالة العامة مستقرة، بإدعاء الاعتداء عليه بسلاح أبيض من آخرين.

البحث عن أطراف المشاجرة

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أنه نشبت مشاجرة بين المصاب وآخرين في قرية المناصرة بحي غرب، ويجري ضبط أطراف المشاجرة والسلاح المستخدم فيه.

من جانب آخر قال جاسر المصري محام أن الحادث يعتبر قانونًا جنحة وليست جناية نظرًا لشيوع الاتهام، ولأنه لا يوجد نية الإصابة كما إذا وجد أكثر من شخص في الاعتداء يعتبر شيوع وتعتمد على تحريات البحث الجنائي وأقوال شهود الواقعة، مطالبًا بتغليظ عقوبة حمل السلاح الأبيض ليكون رادعًا لكل من تسول له نفسه إرهاب وايذاء الآخرين.