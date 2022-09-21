إصابة 10 أشخاص في تصادم «ميكروباص» وسيارة ملاكي بسوهاج

شهدت دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، إصابة 10 أشخاص، في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إخطار لمديرية الأمن

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي بين سيارتين ووجود مصابين.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم على الطريق بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، ناحية قرية البربا دائرة المركز، ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص من مستقلي السيارتين.

أسماء المصابين في الحادث

وضمت قائمة المصابين كل من: خليل عامر أمين خليل 58 عامًا، مصابا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وشرقأوى كمال الدين محمد 67 عامًا مصابا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود أبو المجد مهران 60 عاما، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وفايز سيف النصر كمالي 27 عاما، مصابًا باشتباه كسر بالفخذ الأيسر واشتباه كسر بالضلوع، وحسن مسعود أحمد 27 عاما، مصابا باشتباه كسر بالساق اليسرى، وفارس عادل عبد الحميد 18 عاما، مصابا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعمر علاء الدين أحمد 35 عاما، مصابا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وانتصار السمان أمين 43 عاما، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وهبة محمد أحمد 31 عاما، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد يوسف السيد 45 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقيالعلاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق