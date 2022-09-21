بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق إدكو بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص، أمام حوض 6 التابع لمركز إدكو بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى إدكو العام لعمل الإسعافات الأولية وتحرر محضر بالواقعة.

ورد إلى الأجهزة الأمنية إخطارا من مأمور مركز شرطة إدكو، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بنطاق المركز، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وجار إسعاف المصابين، وتحرر محضر بالحادث.

تحديد هوية مصابي حادث التصادم

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من أحمد ممدوح عبد المنعم، 24 سنة، مقيم كفر الدوار، مصاب كسر بالعمود الفقري، ودعاء محمد عبد الرحيم، 45 سنة، مقيمة كفر الدوار، مصابة بكسر بالكتف اليمن، وعبد السلام عبدالله إبراهيم إسماعيل، 37 سنة، مقيمة الإسكندرية، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وسمير عبد عبدالله إبراهيم، 34 سنة، مقيم الإسكندرية، مصاب بكسر بالفخذ الأيمن، ومحمود خالد حسين شلتوت، 47 سنة، مقيم رشيد، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن.

نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج

ونقل المصابين الثالث والرابع إلى مستشفى الأندلسية بالإسكندرية، والباقون إلى مستشفى الشاملة بكفر الدوار لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وجار المتابعة مع المستشفى، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث.