«القاهرة للدراما» يكرم سمير غانم ودلال عبدالعزيز بـ«جائزة الإبداع»

قدم الفنان القدير يحيي الفخراني، رئيس مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى، جائزة الإبداع للفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، وتسلمت الجائزة عنهما ابنتهما الفنانة دنيا سمير غانم، خلال مهرجان القاهرة للإبداع، الذي يعرض على شاشة «دي إم سي».

صابرين: سمير غانم ودلال عبدالعزيز في قلوب الملايين

وذكرت الفنانة صابرين، مقدمة الجوائز، أن الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبدالعزيز، في قلوب الملايين، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقلوب النقابة والقائمين على المهرجان، مؤكدة: «هما رحلوا بس ما زال صورتهم في قلوبنا، وعلى رأي اللي قال اللي خلف مامتش، أسطورة الكوميديا، سمير غانم، وقلب الدراما الحنين العطوف دلال عبدالعزيز، وتتسلم الجائزة النجمة القمرة المحبوبة اللي دخلت قلوبنا جميعا، دنيا سمير غانم».