دنيا سمير غانم تدعو لوالديها في يوم الجمعة: «اللهم ارحم موتانا»

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على الدعاء لوالديها الراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، في يوم الجمعةن ومن خلال مشاركتها للجمهور بصورة لهما عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وعلقت دنيا سمير غانم على الصورة داعية لهما قائلة: «يا مالك الملك يا واسع العطاء أنت اللطيف ذو الرحمة اللهم ارحم موتانا ومتعهم في رياض جنتك فهم أغلى ما فقدنا يا أرحم الراحمين».

دنيا سمير غانم تتذكر والديها

وبمجرد نشر دنيا سمير غانم لهذا المنشور، انهالت عليها التعليقات وحرص المتابعون أيضا على الدعاء لهما، حيث دائما ما تحرص «دنيا»، دائما على تذكر والديها بكلمات مؤثرة دائما عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى ونشر صورة تجمعها بهم طوال الوقت.

يذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم، كان قد عرض لها مؤخرا فيلم سينمائي بعنوان «تسليم أهالي»، الذي شارك فيه بجانب عدد من الفنانين منهم هشام ماجد، بيومي فؤاد، الراحلة دلال عبدالعزيز، محمد ممدوح، أوتاكا، عبدالله مشرف وأحمد فتحي وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.