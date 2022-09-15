دنيا سمير غانم تستعيد ذكريات والدها بصورته مع فاروق الفيشاوي

استعادت الفنانة دنيا سمير غانم ذكريات أعمال والدها الراحل، من خلال نشر صورة له تجمعه بالفنان فاروق الفيشاوي من فيلم «تجيبها كده تجيبها كده هي كده»، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلقت دنيا سمير غانم على الصورة قائلة، «سمير غانم»، وطالبت جمهورها في كل منشور تستعيد فيه ذكرياتها مع والدتها ووالدها الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة، وأن يصبر قلوبهم على فراقهما.

آخر أعمال شارك بها سمير غانم

يعد فيلم تسليم أهالي من آخر الأعمال التي شارك بها الفنان سمير غانم قبل رحيله ويعرض حالياً بدور العرض، بعد تأجيل أكثر من شهر بسبب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، ثم وفاة سمير غانم.

ظهور سمير غانم كضيف شرف بالفيلم

ففي إطار دعمه لابنته دنيا سمير غانم، ظهر الراحل سمير غانم على جمهوره في مشهد واحد جمعه بكل من دنيا سمير غانم وهشام ماجد وشيكو، كضيف شرف بالفيلم.

أحداث فيلم تسليم أهالي

تدور أحداث تسليم أهالي في إطار اجتماعي كوميدي، إذ تبذل «زاهية» التي تجسد دورها دنيا سمير غانم، محاولات مضنية للزواج، إلى أن تلتقي بهشام ماجد الذي لا يفكر في الزواج، وتضعهما الأحداث أمام مغامرة لا بد من خوضها، لتتوالى الأحداث.

وتعيش الفنانة دنيا سمير غانم حالة من النشاط الفني، حيث طرحت أغنية جديدة بعنوان «نحنوح»، والتي صورتها بطريقة الفيديو كليب، وحققت حتى الآن 4 ملايين مشاهدة.