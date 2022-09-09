إشادات بأغنية «نحنوح» لـ دنيا سمير غانم: مبهجة

طرحت الفنانة دنيا سمير غانم، منذ ساعات قليلة عبر قناتها على تطبيق «التيك توك»، أغنيتها الجديدة «نحنوح»، والتي صورتها بطريقة الفيديو كليب، وحققت حتى الآن 4 ملايين مشاهدة.

إشادات بالأغنية

ونالت الأغنية إشادات عدد من المتابعين وجاءت التعليقات كالتالي: «الأغنية مبهجة جدا، الأغنية جميلة جدا، الأغنية في منتهى الجمال والرقصة روعة».

تسليم أهالي

ومن ناحية أخرى يعرض للفنانة دنيا سمير غانم حاليا في جميع دور العرض فيلم «تسليم أهالي» والذي حقق أعلى الإيرادات.

فيلم «تسليم أهالي»، بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وعدد من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد والراحلة دلال عبد العزيز، ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسي، أحمد فتحي ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.