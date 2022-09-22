أبو الغيط: حل القضية الفلسطينية يعزز الحوار العالمي ويخدم قضايا التعايش

التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، «توماس ستلزر»، عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، اليوم، على هامش مشاركته في أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أحمد أبو الغيط أثنى على الدور الذي تقوم به الأكاديمية في مجابهة الأعمال الإجرامية التي تؤثر على الجوانب السياسية والاقتصادية والأخلاقية في كافة دول العالم، وتهدد قيم العدالة والنزاهة في المجتمعات.

ملفات مكافحة الفساد في الدول

واستمع الأمين العام إلى العرض الذي قدمه «ستلزر»، بشأن مستجدات جهود الأكاديمية والبرامج التي تقدمها لبناء قدرات المسؤولين عن ملفات مكافحة الفساد في الدول، وكذا مبادرات التعاون مع عدد من الدول العربية.

وفي هذا الصدد، أشار أبو الغيط إلى حرص الجامعة العربية على تعزيز التعاون مع الأكاديمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يُسهم في تعزيز قدرات الدول العربية ودعم كوادرها في هذا الشأن.

تطورات الأوضاع على الصعيد الدولي

كما التقى الأمين العام، ميجيل موراثينوس الممثل الأعلى لبرنامج الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الصعيد الدولي، وكذا الجهود الدولية لتعزيز الحوار بين الحضارات والتصدي لخطاب الكراهية وكافة مظاهر الإقصاء والتمييز.

ونقل «رشدي»، عن أبو الغيط تأكيده على موقف الجامعة الثابت تجاه قضايا احترام المقدسات والعقائد ونشر قيم التسامح والتعايش، مؤكدا في هذا السياق على الأهمية التي توليها الجامعة العربية للتوصل إلى حل نهائي وعادل يضمن للفلسطينيين حقهم في إقامة دولتهم، وأضاف أن حل تلك القضية سيسهم بلا شك في تعزيز الحوار العالمي ويخدم قضايا التعايش.