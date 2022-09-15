رصف طريق «أبو الغيط - الحادثة» بالقناطر الخيرية بتكلفة 65 مليون جنيه

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بدء أعمال رصف طريق «أبو الغيط - الحادثة» في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث يبدأ من ميدان السلام كوبري الحادثة حتى نزلة الدائري بباسوس، بطول 5.7 كيلومتر، ومتوسط عرض بين 16 و18,5 متر، وبتكلفة تصل إلى 65 مليون جنيه، وذلك لخدمة القادمين من ثلاث محافظات، هي القاهرة والمنوفية والجيزة.

المرحلة الأولى لمشروع رصف الطريق

وتابع المحافظ أعمال المرحلة الأولى، وشملت كشط طبقات الأسفلت وتطهير ونقل مخلفات التسوية، تمهيدا لوضع طبقة السن وذلك بطول 1250 مترا، ووجه «الهجان» مديرية الطرق والنقل بالعمل على مدار الساعة وتكثيف الأعمال للانتهاء فى المدة الزمنية المحددة، مع مراعاة الرسومات الهندسية والمواصفات الفنية لجميع الأعمال.

متابعة المشروعات وتذليل العقبات

وقال محافظ القليوبية، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على متابعة كل المشروعات التي تُنفذ على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، مشيرا إلى أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز.

وشدد على الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال، وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفقاً للخطة الزمنية المحددة، للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس يتناسب مع ما يتطلع إليه ويلبي طموحاته.

وذكر المحافظ، أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف للتيسير على المواطنين أثناء الحركة، وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية لهم، مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكل القطاعات الخدمية، لتوفير حياة كريمة لهم ومن بينها رفع كفاءة ورصف الطرق.