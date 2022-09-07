محافظ القليوبية: رصف طريق أبو الغيط بالقناطر بتكلفة 65 مليون جنيه

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بدء أعمال المرحلة الأولى لرصف طريق أبو الغيط الحادثة، الذي يبدأ من ميدان السلام «كوبري الحادثة»، وحتى نزلة الدائري بباسوس، ويبلغ طوله 5.7 كيلومتر ومتوسط عرض الطريق ما بين 16 مترا وحتى 18,5 متر، بتكلفة تصل إلى 65 مليون جنيه ويعتبر طريق أبو الغيط طريق رئيسي وحيوي، حيث أنه يخدم القادمين من ثلاث محافظات هي القاهرة والمنوفية والجيزة.

تذليل العقبات أمام مشروع رصف الطريق الحيوي بالقناطر

وجرت أعمال الترسية والطرح، من قبل مديرية الطرق والنقل بالقليوبية، وتجري أعمال الرصف تحت إشراف مدير المديرية المهندسة حنان جمال، بالإضافة إلى أنه تم التنسيق مع مرور القليوبية ومجلس مدينة القناطر الخيرية لتذليل كافة العقبات والمعوقات لبدء أعمال هذا الطريق الحيوي.

وقال محافظ القليوبية، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على متابعة كافة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيا للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، مشيرا إلى أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز، مشددا على الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفقاً للخطة الزمنية المحددة، للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس يتناسب مع ما يتطلع إليه ويلبي طموحاته.

توفير معدلات أمان وسلامة عالية للمواطنين

ولفت «الهجان»، إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية، تهدف للتيسير على المواطنين أثناء الحركة، وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية لهم، مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق.