محافظ القليوبية: رصف طريق أبو الغيط بالقناطر بتكلفة 65 مليون جنيه
كتب:
حسن صالح
01:29 م | الأربعاء 07 سبتمبر 2022
رصف طريق أبوالغيط في القناطر الخيرية
أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بدء أعمال المرحلة الأولى لرصف طريق أبو الغيط الحادثة، الذي يبدأ من ميدان السلام «كوبري الحادثة»، وحتى نزلة الدائري بباسوس، ويبلغ طوله 5.7 كيلومتر ومتوسط عرض الطريق ما بين 16 مترا وحتى 18,5 متر، بتكلفة تصل إلى 65 مليون جنيه ويعتبر طريق أبو الغيط طريق رئيسي وحيوي، حيث أنه يخدم القادمين من ثلاث محافظات هي القاهرة والمنوفية والجيزة.
تذليل العقبات أمام مشروع رصف الطريق الحيوي بالقناطر
وجرت أعمال الترسية والطرح، من قبل مديرية الطرق والنقل بالقليوبية، وتجري أعمال الرصف تحت إشراف مدير المديرية المهندسة حنان جمال، بالإضافة إلى أنه تم التنسيق مع مرور القليوبية ومجلس مدينة القناطر الخيرية لتذليل كافة العقبات والمعوقات لبدء أعمال هذا الطريق الحيوي.
وقال محافظ القليوبية، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على متابعة كافة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيا للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، مشيرا إلى أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز، مشددا على الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفقاً للخطة الزمنية المحددة، للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس يتناسب مع ما يتطلع إليه ويلبي طموحاته.
توفير معدلات أمان وسلامة عالية للمواطنين
ولفت «الهجان»، إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية، تهدف للتيسير على المواطنين أثناء الحركة، وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية لهم، مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق.