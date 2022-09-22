انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا في ترعة بوادي النطرون

لقي شخص مصرعه غرقا داخل ترعة الناصر بطريق أحمد بدوي غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، وجرى انتشال الجثة وحُفظت داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال جثة شخص إثر انقلاب تروسيكل بترعة الناصر بطريق أحمد بدوي غرب مدينة النوبارية، وحُرر المحضر اللازم.

سقوط تروسيكل في الترعة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وتبين مصرع شخص مجهول الهوية إثر سقوط التروسيكل الخاص به في الترعة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على الملابسات.

إصابة 4 أشخاص في حادث

في سياق آخر، شهد طريق «الرحمانية - شبراخيت» بمحافظة البحيرة انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات، ونُقل المصابون إلى مستشفى الرحمانية العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.