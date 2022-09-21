مصرع شاب صدمته سيارة ملاكي بطريق مطار بدر في البحيرة

لقى شاب مصرعه إثر تعرضه لحادث، حيث صدمته سيارة ملاكي على طريق المطار بمركز بدر بمحافظة البحيرة قبل قليل، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر العام تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

مصرع شاب صدمته سيارة ملاكي

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر يفيد باستقبال المستشفى جثة شاب إثر تعرضه لحادث حيث صدمته سيارة ملاكي بطريق المطار التابع لذات المركز وحرر محضر بالواقعة.

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة محمد عبدالسلام محمد علي، 21 سنة، مقيم أسيوط، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة

في سياق منفصل، شهد طريق مصر اسكندرية الصحراوي أمس وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، ما أدى إلى إصابة 5 من أسرة واحدة بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ونقلوا إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث