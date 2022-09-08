مصرع شاب صعقا بالكهرباء داخل شركة بغرب النوبارية في البحيرة

لقى شاب مصرعه صعقًا بالكهرباء، داخل شركة بمدينة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة قبل قليل، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع شاب صعقًا بالكهرباء في البحيرة

البداية عندما ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد مصرع شاب إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل شركة بمدينة غرب النوبارية وجرى التحفظ على الجثة.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة «رجب. ا. ع» 35 سنة مقيم بالإسكندرية، وحرر محضرًا بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.