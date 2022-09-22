«حسام» يرسمك ديجيتال في 3 ساعات.. محامي بدرحة فنان (صور)

في أحد الأيام شاهد حسام حجاج رسومات فنية لأحد الرسامين، فعزم على تقليدها، ليبدأ شغفه وحبه لهذا النوع من الفن، فانطلق يبحث عن رسامين كبار للتعلم منهم فضلا عن مشاهدة مقاطع فيديو، حتى بدأ يتعلم أصول الرسم بالديجيتال واكتسب شهرة واسعة من خلال رسوماته الفنية المبدعة.

«كنت في عمر الـ19 عاما عندما قررت تحويل وجهتي إلى الرسم بالديجيتال عن طريق الحاسب الآلي، وبدأت بمتابعة جميع الرسامين في مصر وخارجها لأتعلم أصول الرسم، حتى أصبحت من أشهر رسامي الديجيتال في المدينة». هكذا قال حسام حجاج، 25 عاما، من مدينه المنزلة في محافظة الدقهلية، وخريج بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية حاسب آلي.

انبهار الفنانين برسومات «حسام»

أرسل «حسام» صورة ديجيتال إلى الفنان عمرو عبد الجليل ليشكره الأخير على الرسمة، ويضعها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ويقول إنه يتمنى مقابلة الفنان كريم عادل أحد أكبر الرسامين في الوطن العربي، كما يتمنى «حسام» الزواج خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يعمل في مجال المحاماة بجانب الرسم لكي يستطيع تحمل نفقات الزواج.

أفضل الصور

رسم «حسام» صورا عديدة وتأثر بها، منها صورة لرجل سوري أثناء تحضير الكنافة، قائلا: «عجبتني اوي صورة راجل سوري بيحب شغله جدا وواقف شغال طول اليوم»، مشيرا أن هذه الرسمة استغرقت 35 ساعة متفرقة خلال 3 أسابيع، مؤكدا أنه قادر على رسم بورتريه ديجيتال خلال 3 ساعات فقط بدون انقطاع.