تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة هشام سليم.. داوم على قراءة القرآن ورضى بقضاء الله

غيب الموت الفنان هشام سليم، اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 64 عاما، حسبما صرح الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لـ«الوطن» منذ قليل، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

وكشف مصدر لـ«الوطن»، عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة هشام سليم التي شهدت تدهوراً لحالته الصحية، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات خارج القاهرة لوضعه تحت الملاحظة الطبية، مضيفاً أن الأطباء أبلغوا أسرته بانتشار المرض اللعين في أنحاء جسده بالكامل، وأن الحالة لم تعد تسمح بأي تدخل طبي سواء بالأدوية أو بجلسات العلاج الإشعاعي.

مصدر: هشام سليم قضى أيامه الأخيرة في الغردقة.. وانعزل عن العالم

وأكد المصدر، أن الأطباء اكتفوا بإعطاء هشام سليم مسكنات قوية لتخفيف الآلام التي كانت تنتابه من حين لآخر، مشيرا إلى أن الفنان فضل قضاء أيامه الأخيرة بمدينة الغردقة، لعشقه الشديد لها بسبب هدوئها ومناظرها الخلابة.

ولفت إلى أن الفنان الراحل قرر الانعزال، وعدم الرد على المكالمات الواردة على هاتفه، باستثناء اتصالات المقربين منه وأفراد عائلته.

وأوضح المصدر أن هشام سليم كان متقبلاً لوضعه الصحي وراضياً بقضاء الله، حيث كان يقضي أوقاته ما بين قراءة القرآن الكريم والجلوس مع ابنه «نور».