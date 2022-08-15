نقيب الممثلين ينفي وفاة هشام سليم: شائعة سخيفة.. وأتواصل دائما مع أسرته

ترددت في الساعات الأخيرة شائعات عن وفاة الفنان هشام سليم، خاصة بأنه يتعرض لوعكة صحية شديدة خلال الفترة الأخيرة بسبب إصابته بمرض السرطان.

ونفى نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ما يتردد بهذا الشأن، قائلا إن انتشار شائعة وفاة الفنان هشام سليم هي أمر سخيف، وأنه دائما على تواصل مع أسرته.

شائعة وفاة هشام سليم

يذكر أن الفنان هشام سليم كان قد أصيب بمرض السرطان مؤخرا ولكنه كان قد طمأن الجمهور من خلال تسجيل صوتي لأحد البرامج الفنية، وترددت شائعات حول وفاته إلا أن نقيب الممثلين نفاها.