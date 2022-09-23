محافظ جنوب سيناء يطالب المزارعين بترخيص الآبار لتحقيق الاستدامة

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بضرورة الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الموجودة في المحافظات، في إطار الاستعدادات لقمة المناخ، من أجل تحقيق الاستدامة للموارد والحفاظ على البيئة.

وقال فودة، لـ«الوطن»، إن المياه كنز طبيعي، وخصوصًا المياه الجوفية التي تُستخدم في الشرب والزراعة، مشيرًا إلي أنّ محافظة جنوب سيناء من المحافظات الصحراوية التي تعتمد على مياه الآبار في الشرب والزراعة.

ترخيص آبار المياه

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنّ مدينة الطور تعتمد اعتمادًا كليًا على خزان مياه سهل القاع في عمليات الشرب والزراعة، والذي تبلغ مساحته 90 كيلومترًا مربعًا، مشيرًا إلى أنّ الخزّان يتعرض للسحب بطرق غير مدروسة.

وشدد على ضرورة وقف التعديات على خزان المياه الجوفية، في الطور عن طريق ترخيص كل الآبار الموجودة على الخزان بهدف ترشيد استهلاك، خصوصًا في المجال الزراعي، وتحقيق الاستدامة والحفاظ على الخزان الجوفي، الذي بدأ يتعرض لفقدان جزء كبير من المياه أكثر من الكميات التي تخزن سنويا.

شروط ترخيص الآبار

قال اللواء خالد فودة، إنّ ترخيص الآبار أمر سهل وبسيط للغاية وغير مكلف، نافيًا ما تردد بأن الهدف من ترخيص الآبار وتركيب عداد محاسبة المواطن على كل كميات المياه التي تخرج من باطن الأرض، بل إنّ الهدف وضع حدٍ لاستهلاك المياه بالنسبة للفدان، واختيار الزراعات المناسبة؛ للحفاظ على مستوى الخزان الجوفي.

وأوضح أنّ المهندس عبدالمجيد مصطفى، مدير عام الموارد المائية والري بجنوب سيناء، عقد اجتماعاتٍ عدة مع المزارعين؛ لتوعيتهم بأهمية ترخيص الآبار وتركيب عداد حتى تتم المحافظة على خزان المياه الجوفية، مشيرا إلى أنّ شروط ترخيص الآبار هي التقدم للموارد المائية بطلب، والحصول على موافقة من مجلس المدينة والزراعة، بأنّ الأرض تقع ضمن المحافظة، وجارٍ استكمال ملف التقنين الخاص بالمتقدم.