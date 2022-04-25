أعياد تحرير سيناء.. مشروعات كبرى في مجال الموارد المائية والري

في ضوء احتفالات مصر بأعياد تحرير سيناء، قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إنه إيماناً من الوزارة بدورها في تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء فإنه يجري تنفيذ مشروع مسارات نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر لمناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء، وهي عبارة عن مسارين مواسير بطول 105 كيلومتر و18 محطة رفع، حيث يجري العمل حالياً فى أعمال الحفر لعدد 8 محطات رفع بالمسار الأول، والبدء في أعمال الأساسات لعدد 2 محطة، ونهو أعمال حفر 16 كيلومتر من المسار الأول، ونهو الأعمال المساحية لـ49 كيلومتر، وتركيب مواسير بنسبة 20% من إجمالي أطوال خطوط المواسير بالمسار رقم 1، وبنسبة تنفيذ إجمالية للمشروع 15 %.

إنشاء محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

وأضاف أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر مسجلة في موسوعة «جينيس»، باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم حيث تصرف5.60 مليون م3/ يوم ، وهى تضم عدد 4 وحدات بتصرف 1.40 مليون م3/ يوم/ وحدة ، وتشتمل مكونات مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر، بخلاف محطة المعالجة، على تنفيذ أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر، حيث يشمل توسيع وتعميق مصرف أم الريش بطول 5.800 كيلو متر، وإنشاء عدد 3 قناطر منها قنطرة حجز علي مصرف بحر البقر، وقنطرة فم علي المسار الجديد لمصرف بحر البقر، وقنطرة موازنة على مصرف أم الريش، بالإضافة لإنشاء محطتي رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر هما «محطة بحر البقر الرئيسية - محطة شادر عزام»، وإنشاء عدد 7 كباري، وعدد 6 سحارات، وعدد 2 بربخ خرسانة مسلحة، ومفيض طوارئ، وعدد 36 من الأعمال التكميلية «بدالات – مصبات مصارف خصوصية – مصبات مصارف فرعية – بوابات – مفيضات نهايات ترع».

الري تنفذ 473 منشأ لحماية محافظتي شمال وجنوب سيناء من السيول

وعلى صعيد الحماية من أخطار السيول، قال عبد العاطي أنه تم ويجري تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول باستثمارات ضخمة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث قامت الوزارة بتنفيذ 473 منشأ متنوع عبارة عن 53 سد و 74 حاجز و22 قناة صناعية و274 بحيرة و30 خزانا أرضيا و6 أحواض و8 جسور و5 معابر و1 مفيض بتكلفة تصل إلى 10.5 مليار جنيه وبسعة تخزينية 90 مليون متر مكعب.

كما تقوم الوزارة حالياً بتنفيذ عدد 25 عمل متنوع عبارة عن 1 سد و 4 حاجز و 1 قناة صناعية و3 بحيرة و10 خزانات أرضية و5 أحواض و1 معبر بتكلفة تصل إلى 251 مليون جنيه وبسعة تخزينية 9.40 مليون متر مكعب.

وأشار لما تمثله هذه الأعمال من أهمية كبيرة في حماية المدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية بما يضمن استدامة مصدر المياه.

وأثبتت هذه الأعمال دورها الهام في حماية المواطنين والمنشآت، حيث تمكنت هذه الأعمال من حصاد 1.80 مليون متر مكعب بمحافظة جنوب سيناء خلال شهر يناير الماضي .

وأوضح الدكتور عبد العاطي أن العاصفة المطرية التي ضربت وادي طابا في عام 2014 نتج عنها خسائر مادية ضخمة، الأمر الذي دفع الوزارة لتنفيذ العديد من أعمال الحماية خلال السنوات الماضية والتي نجحت في حماية مدينة طابا والمناطق المحيطة بها من أي أضرار أو خسائر خلال العواصف المطرية اللاحقة، حيث قامت الوزارة بتنفيذ مجموعة من الأعمال الصناعية تمثلت في تنفيذ عدد 4 بحيرات صناعية و11 قناة و44 حاجز توجيه و2 حوض تهدئة و4 حاجز إعاقة بتكلفة نحو 132 مليون جنيه، والتي تمكنت من حماية المنشآت الحيوية والاستراتيجية والسياحية في طابا من أخطار السيول.

كما تم تنفيذ أعمال لحماية مدينة الطور من أخطار السيول وهي عبارة عن عدد 5 بحيرات صناعية و 3 سدود والمنفذة بتكلفة 245 مليون جنيه، كما أوشكت عملية حماية وادى غرندل بمدينة رأس سدر على الانتهاء، كما يتم حالياً تنفيذ عملية إنشاء بحيرة صناعية وحاجز وإنشاء عدد 7 أحواض تهدئة بمنطقة أولاد على بوادي العريش لحماية مدينة العريش، وإنشاء عدد 10 خزانات أرضية بوسط سيناء على مرحلتين، وعملية حماية وادي وردان بمدينة رأس سدر، مرحلة ثانية، وعملية إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه في الجزء الأسفل من وادي بعبع، وعملية تنفيذ معبر أيرلندي على الطريق الساحلي النفق - شرم الشيخ بمخرج وادى بعبع، بالإضافة لعدد من الأعمال بمركز نخل بمحافظة شمال سيناء وهي عملية إنشاء سد أم البارد بمنطقة التمد، وعملية تأهيل وتدعيم السدود القائمة بوادي الجرافي، وعملية تأهيل ورفع كفاءة وتطهير عدد 10 خزانات أرضية قائمة على روافد وادي الجرافي.