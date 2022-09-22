أحمد عز ينعى هشام سليم: تحامل على نفسه رغم الألم.. وفقدنا قيمة كبيرة برحيله

نعى الفنان أحمد عز، الفنان الراحل هشام سليم، الذي غيّبه الموت صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز 64 عاما.

وقال عز في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّ هشام سليم كان شخصا رائعا على المستوى الفني والإنساني، وتشرّف بالتعاون معه في مسلسل «هجمة مرتدة» الذي عُرض في رمضان قبل الماضي، مضيفا: «كان متحاملا على نفسه أثناء التصوير رغم اشتداد آلام المرض عليه، ولم يشكو حتى في مرضه».

أحمد عز: فقدنا قيمة إنسانية وفنية مهمة برحيل الفنان هشام سليم

وأكد عز أنّ الفن المصري فقد قيمة إنسانية وفنية مهمة برحيل هشام سليم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمّده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

وفي سياق متصل، كشف الفنان أشرف زكي، عن موعد صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل هشام سليم، موضحا أنّها تُقام عقب صلاة العصر في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، على أن يتم الدفن في مقابر العائلة، موضحا أنّ حتى الآن لم يتم تحديد موعد العزاء.

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الفنان هشام سليم

وكشف مصدر لـ«الوطن»، عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة هشام سليم التي شهدت تدهورا في حالته الصحية، حيث نقل إلى أحد المستشفيات خارج القاهرة لوضعه تحت الملاحظة الطبية، وأبلغ الأطباء أسرته بانتشار المرض اللعين في جسده بالكامل، وأنّ الحالة لم تعد تسمح بأي تدخل طبي سواء بالأدوية أو بجلسات العلاج الإشعاعي.

وأكد المصدر، أنّ الأطباء اكتفوا بإعطاء هشام سليم مسكنات قوية لتخفيف الآلام التي كانت تنتابه من حين لآخر، مشيرا إلى أنّ الفنان فضّل قضاء أيامه الأخيرة في مدينة الغردقة، لعشقه الشديد لها بسبب هدوئها ومناظرها الخلابة.