موعد ومكان جنازة الفنان هشام سليم.. رحل متأثرا بمرض السرطان

لفظ الفنان هشام سليم أنفاسه الأخيرة منذ قليل بعد صراع مع مرض السرطان، ليبحث الكثير من الجمهور عن موعد ومكان جنازة الفنان هشام سليم، الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 64 عامًا.

موعد ومكان جنازة الفنان هشام سليم

وأكد نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي لـ«الوطن»، عن موعد وجنازة الفنان هشام سليم، أن الجنازة سيكون بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أن يكون الدفن بمقابر العائلة.

وأصُيب الفنان هشام سليم بمرض السرطان قبل وفاته بشهور، وعانى خلال تلك الفترة من آلام المرض اللعين، ولكنه كان على يقين تام أن المحنة سوف تمر بسلام، وكان يؤكد أنه بخير وراضٍ تمامًا بقضاء الله وقدره.

وكان الفنان الراحل في آواخر حياته، يرفض أن يظهر معاناته في وسائل الإعلام، وكان دائماً قليل الحديث عن مرضه، وكل من يسأل عنه يخبره أنه بخير وبصحة جيدة، ولكن صحته تدهورت بشكل كبير خلال الأيام الماضية، قبل أن يرحل اليوم متأثرًا بإصابته بالسرطان.

محطات في حياة هشام سليم الفنية

يعد هشام سليم من أهم الفنانين في مصر والوطن العربي، إذ قدم خلال مشواره الفني عددا كبير من الأعماله الفنية، وهو نجل كابتن صالح سليم، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق، ودخل مجال التمثيل في طفولته وكانت بدايته من خلال فيلم «إمبراطورية ميم» عام 1972 أمام فاتن حمامة وأحمد مظهر.