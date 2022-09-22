مصرع وإصابة 3 أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل بسوهاج.. أصيبوا بالاختناق

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ثالث، أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل بمركز دار السلام في محافظة سوهاج، ونُقلت الجثتان لمستشفى دار السلام المركزي والمصاب لمستشفى جرجا العام، وضُبط صاحب المنزل والأدوات المستخدمة في الحفر، وحُرر محضر بالواقعة.

متوفيان ومصاب

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقي بلاغ من مأمور مركز دار السلام، بوفاة شخصين وإصابة ثالث داخل حفر معدة للتنقيب عن الآثار داخل منزل بالمنطقة الجبلية بنجع الدير بأولاد يحيى، إثر إصابتهم بالاختناق داخل الحفرة.

وعلى الفور، توجهت وحدة بحث جنائي لموقع الحادث ووحدة إنقاذ بري، وتمكنت من استخراج الجثتين والمصاب، ونُقل المصاب لمستشفى جرجا المركزي، فيما نُقلت الجثتان لمستشفى دار السلام المركزي.

التنقيب عن الآثار

وبمعاينة وحدة البحث الجنائى لموقع الحادث تبين مصرع كل من «مينا . م . ش»، 20 سنة، طالب، و«هاني . ع . م»، 42 سنة، وإصابة «أيوب.ع.ج»، 24 سنة، باختناق.

كما تبين وجود حفرة عمقها 13 مترا داخل منزل بالمنطقة الجبلية، ووجود أدوات حفر، وتم التحفظ عليها، وضبط صاحب المنزل، وحُرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.