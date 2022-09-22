مشاجرة بالأسلحة النارية بين 3 أشخاص على أولوية السير بسوهاج

اختلف شابين من محافظة سوهاج على أولوية السير بمدينة سوهاج الجديدة، ليتبادلا السباب، وتحول الأمر سريعا لمشاجرة وضرب واستخدام الأعيرة النارية.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، يفيد ورود بلاغ لقسم مدينة سوهاج الجديدة، بوجود مشاجرة في دائرة القسم.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي، بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، وتبين أن المشاجرة بين كل من طرف أول: «محمد. س. س. ش»، 41 عاما، عامل، وطرف ثان: «هلال. س. ه. م»، 42 عاما، عامل، وشقيقه «سعودي. س. ه. م»، 31 عاما، عامل، والطرفان يقيمان بدائرة مركز المنشاة.

ضبط طرفي المشاجرة

َوجرى ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني فرد روسي محلي الصنع، وعدد 3 طلقات، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما، بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والشتم والضرب «دون حدوث إصابات»، بسبب أولوية المرور بالطريق العام، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

من جهته، أوضح علاء عمر، محامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عقوبة الشجار تصل للحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو غرامة لا تقل عن 20 جنيها، ولا تجاوز 300 جنيه.