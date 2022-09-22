«الكاثوليكي للسينما» ينعى هشام سليم: فقدنا شخصية جميلة من عائلة رائعة

نعى المركز المركز الكاثوليكي المصري للسينما، التابع للكنيسة الكاثوليكية في مصر، الفنان هشام سليم، الذي غيّبه الموت صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز 64 عاما.

وفاة الفنان هشام سليم

وأصدر المركز المركز الكاثوليكي المصري للسينما، بيانا نعى فيه الراحل، جاء فيه: «فقد الوسط الفني والسينمائي شخصية جميلة من عائلة محترمة ورائعة، الفنان هشام سليم، بعد معاناته مع المرض في صمتٍ تام، وكان يطلب فقط الدعوات والصلاة له».

وتابع المركز المركز الكاثوليكي المصري للسينما: «نقدّم تعازينا القلبية في رحيله، طالبين له الرحمة والمغفرة من الله، والعزاء والصبر والسلوان لذويه ومحبيه.. الأب بطرس دانيال».

موعد جنازة الفنان هشام سليم

وأوضح الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لـ«الوطن»، موعد جنازة الفنان هشام سليم، موضحا أنّها ستكون بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أن يكون الدفن بمقابر العائلة.

واقتصر وجود الفنان هشام سليم خلال السنوات الأخيرة في السينما على بعض الأدوار الثانوية، التي أضاف لها بريقًا من النجومية وأضفى عليها بوجوده شيئًا من الأهمية، وعمل مع عددٍ من النجوم الشباب، منهم أحمد الفيشاوي، وهاني سلامة، وكان آخرها مشاركته في فيلم «موسى» للمخرج بيتر ميمي عام 2021.