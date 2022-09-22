جمال بخيت: هشام سليم كان طاقة كبيرة من السلام النفسي.. الله يرحمه

عبر الشاعر جمال بخيت، عن حزنه لفقدان الفنان الراحل هشام سليم، الذي فارق الحياة صباح اليوم، عن عمر ناهز 64 عاما، بعد صراعٍ مع مرض السرطان، كاشفا كواليس آخر لقاء جمعهما قبل شهرين.

جمال بخيت: هشام سليم كان طاقة سلام

نشر جمال بخيت، عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، صورة للراحل هشام سليم، وعلق عليها: «من حوالي شهرين، كنت عنده في البيت أنا والصديق المخرج عادل أديب.. طاقة كبيرة من السلام النفسي، والمحبة والقبول بأمر الله.. الله يرحمك يا هشام».

مسيرة هشام سليم الفنية

دخل هشام سليم، مجال الفن مبكرا، من خلال المشاركة في فيلم «إمبراطورية ميم» مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، كما قدم العديد من المسلسلات التليفزيونية، منها «ليالي الحلمية، وهوانم جاردن سيتي، والمصراوية».

تجاوز عدد أفلامه 50 فيلما على مدار نصف قرن، تعاون خلالها مع كبار صناع السينما، من بينها: «اغتيال مدرسة»، «عودة الابن الضال»، «الأراجوز»، «يا مهلبية يا»، و«كريستال»، «يا دنيا يا غرامي»، «قليل من الحب كثير من العنف».

صراع مع مرض السرطان

أصيب الفنان هشام سليم بمرض السرطان، في يناير 2021، لكنه تكتم على خبر الإصابة، رافضًا الإفصاح عنه، مطالبا المقربين منه بعدم الإعلان عن الأمر، حتى لا يزعج أحدًا بهذا الأمر.

وقبل رحيله، قال «سليم» في تصريحات لـ«الوطن»: «الحمد لله أنا راضي وكل اللي يجيبه ربنا كويس».

وأعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في تصريح لـ«الوطن»، أن جنازة الفنان الراحل ستكون بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أن يكون الدفن بمقابر العائلة.