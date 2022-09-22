خطة مرسى مطروح لمواجهة الأمطار والسيول.. تطهير المخرات وسلامة السدود

عقد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، اجتماعا مع رؤساء القرى، لبحث الاستعداد لمواجهة السيول والأمطار، وذلك بحضور ممثلين عن هيئة الطرق والكباري، والإدارة العامة للأزمات بالمحافظة، والري، وجهاز التعمير، وعدد من الجهات المعنية، للوقوف على مناطق تجمعات مياه الأمطار والسيول المتوقع سقوطها خلال الفترة المقبلة.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، مسؤولي الجهات المعنية بالاستعداد المكبر لمواجهة السيول والأمطار، وعقد اجتماعات تنسيقية مع الأجهزة التنفيذية، للوقوف علي جميع الاستعدادات مع بداية موسم الخريف.

معاينة أماكن سقوط السيول

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، في بيان، المرور على الأماكن المتوقع سقوط أمطار وسيول بها، خاص على طريقي الساحلي الدولي والسلوم، للتأكد من سلامة المعديات بالطرق السريعة بالتنسيق مع رؤساء القري التابعين للمركز شرقاً وغرباً، وذلك في إطار خطة المدينة للاستعداد المبكر لمواجهة السيول، طبقا لتوجيهات محافظ مطروح بتكثيف الجهود للاستعداد للسيول لجميع الأجهزة التنفيذية لمراجعة جاهزة مخرات السيول تحسبا للأمطار المتوقعة في أي وقت.

متابعة برابخ السيول وأماكن تجمع الأمطار

وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح أنه جرى التنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية للمرور على أماكن تجمعات مياه الأمطار وبرابخ ومخرات السيول، وتم تطهير وتنظيف المخرات وجاري استكمال باقي الأعمال، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار.

ووجه رئيس المدينة بالمرور على جميع السدود بالكيلو 4، للتأكد من سلامتها لضمان سير المياه بمجرى السيل وعدم انحراف مياه الأمطار نحو المنازل، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

وناشد رئيس المدينة المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف والعشوائي في مجري السيل، خاصة بمنطقة الكيلو 4 أسفل، ووادي إسماعيل وتويويع ومناطق بوادي الرمل والخروبة، حفاظاً على أرواح الجميع من خطر السيول والأمطار بتلك المناطق، خاصة مع بداية فصل الخريف فلكيا تحسبا لتغير المناخ وهطول الأمطار الغزيرة المنتظرة.