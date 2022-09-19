مطروح تستعد لمواجهة السيول بإجراءات مشددة.. مساكن إيواء وتطهير مصارف

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الاثنين، في اجتماع موسع بحضور جميع الجهات المعنية بالمحافظة، عن توقعات بسقوط السيول في محافظة مطروح خلال الأيام المقبلة، وجرت مراجعة الاستعدادات النهائية لموسم الأمطار ومواجهة السيول، ورفع حالة الطوارئ والتأكيد على ضرورة الاستعداد التام والجاهزية لمواجهة السيول وأي طارئ، خاصة مع المتغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

واستعرضت إدارة الأزمات في محافظة مطروح جهود الجهات المعنية ومدى الجاهزية لمواجهة السيول، موضحة أنه يوجد في المحافظة 4 سيارات سيول ضمن رفع كفاءة الحملة الميكانيكية ومعدات مواجهة الأمطار وتواجدها بمدن مرسى مطروح والحمام والضبعة وبراني.

تطهير مصارف السيول

ووجه محافظ مرسى مطروح، في بيان، بمراجعة وتدقيق كافة البيانات الخاصة بمعدات وأجهزة مواجهة السيول ومخرات السيول ومواقعها، وتحديد اتجاه كل مخر ومسار المياه ونقاط تجمعاتها سواء داخل المدن أو خارجها وعلى الطريق الدولي الساحلي، ومراجعة صيانة أعمدة الكهرباء والأسلاك والعزل للحفاظ على الأرواح والممتلكات، مع تيسير حركة المواطنين والسيارات، بالإضافة إلى مراجعة تصريف شنايش المطر بالشوارع وتطهيرها مبكرا.

معدات مواجهة السيول في مطروح

ونبه محافظ مطروح على مراجعة معدات السيول في الشوارع وتشغيل وتجربة جميع هذه المعدات والسيارات اللازمة ومدى صلاحيتها، وتشكيل لجنة لمراجعة الانتهاء من صيانة الأعطال بعدد من المعدات في حملات مجالس المدن خلال أسبوعين، وحصر جميع نقاط تجمع مياه الأمطار خاصة الأكثر عرضة للتضرر، وتحديد المناطق التي تحتاج لوضع برابخ تصريف المياه وتحديد أماكنها لصرف تجمعات مياه الأمطار ووضع مسمياتها، وكذلك تحديد مناطق تجمع المياه بالقرب من محولات الكهرباء واتخاذ الإجراءات العاجلة.

أماكن سقوط الأمطار

وقرر محافظ مطروح تشكيل لجنة لمراجعة أماكن سقوط الأمطار أو السيول، والمرور على مخرات السيول بمناطق وادي الخروبة والقصر ووادي الرمل ومنطقة الكيلو 15 بطريق «مرسى مطروح - السلوم» وسد أم لاشطان لمراجعة السدود وصيانتها ومسار السيل ومنع أي عراقيل، مع مخاطبة وزارة الموارد المائية والري ومعهد بحوث المياه.

ووجه محافظ مطروح بوضع سيناريو لكيفية المواجهة والتعامل مع أي طارئ، ومقترح تقسيم كل مدينة إلى قطاعات وتكليف مسئول عن كل قطاع وتحديد البيانات وأرقام تليفونات الجهات المعنية وإعلانها للرد على أي شكاوى أو استغاثة عاجلة.

تحديد معسكرات الإيواء

كما وجه «شعيب» بتحديد المناطق المقترحة لمعسكرات ومساكن الإيواء بمراكز الشباب والمدارس ومراجعة توافر كافة المستلزمات والفرش من خلال مديرية التضامن الاجتماعي.