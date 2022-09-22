غموض مستقبل سامسون أكينيولا بعد قرار قيد الأجانب مواليد 2000 فوق السن

أصبح مصير المهاجم البنيني الشاب سامسون أكينيولا، صفقة الزمالك المنتظرة والقادم من صفوف نادي كاراكاس الفنزويلي، وهو من مواليد عام 2000، تحت الأنظار، بعد إعلان اتحاد الكرة الموقف النهائي لقيد اللاعب تحت السن.

وفي ظل وجود 4 لاعبين أجانب في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وهما الثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري والمغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيما نداي، كانت إدارة النادي الأبيض تخطط لقيد سامسون أكينيولا تحت السن، للاستفادة من قيد أجنبي خامس في صفوف الفريق، إلا أنّ الأمور تغيرت بعد إعلان الجبلاية موقف قيد اللاعب.

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