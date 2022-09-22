ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية AZAMARA ONWARD

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس الإدارة، السفينة السياحية AZAMARA ONWARD صباح اليوم الخميس.

استقبال الركاب ونهو إجراءاتهم في دقائق

يذكر أن السفينة السياحية مالطية الجنسية رست على أرصفة محطة الركاب البحرية بهيئة ميناء الإسكندرية وعلى متنها 908 ركاب، قادمة من ميناء كاتانيا الإيطالي ومن المقرر مغادرتها في تمام الساعة الثامنة من مساء غدٍ الجمعة، حيث تم استقبال الركاب ونهو إجراءاتهم في دقائق معدودة لبدء برنامج زيارتهم السياحي لمدينتي الإسكندرية والقاهرة لزيارة المعالم السياحية والتاريخية والثقافية.

برنامج استقطاب السفن السياحية

وتعد هذه السفينة السياحية هي السفينة الخامسة التي ترسو بميناء الإسكندرية في إطار البرنامج المتكامل لعام 2022 لاستقطاب السفن السياحية الممتد من شهر مارس 2022 إلى شهر ديسمبر من ذات العام والذي يضم عدد 30 رحلة سياحية.