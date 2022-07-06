تداول 316 ألف طن بضائع استراتيجية في ميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث تم تداول أكثر من 316 ألف طن خلال 48 ساعة من البضائع مختلفه الأنواع والسلع الاستراتيجية، من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة، كما تم تداول 2782 حاوية مكافئة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

دخول وخروج 48 سفينة إلى أرصفة المينائين

وفي سياق متصل، انتظمت الحركة الملاحية بنطاق مينائي الإسكندرية والدخيلة، حيث تم دخول وخروج عدد 48 سفينة الى أرصفة المينائين خلال 48 ساعة، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 36 سفينة.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس إدارة الهئية العامة لميناء الإسكندرية، بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وكذا إتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة لمواجهة ومنع انتشار آثار جائحة كورونا.

وأكد أن مداومة العمل بالميناء والحرص على كفاءة حركتي التداول والملاحة والمحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي يأتي في إطار إدراك الهيئة لدورها القومي باعتبارها أكبر موانئ الجمهورية ومنفذ إستراتيجي لأكثر من 65% من حجم تجارة مصر الخارجية.

الموانئ البحرية تعمل على مدار 24 ساعة

جدير بالذكر أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، كما تتم متابعة انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الإستراتيجية.