وزير الإعلام الفلسطيني: نحتاج صوتا عربيا مدويا يعبر عن مطالبنا وهويتنا

ثمّن نبيل أبو ردينة، نائب رئيس الوزراء، ووزير الإعلام الفلسطيني، الموقف المصري والعربي الداعم للقضية الفلسطينية، مشيدا بالإجماع العربي غير المسبوق على الحفاظ على هوية القدس والمقدسات.

وأضاف أبو ردينة، في كلمته خلال اجتماعات الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، المنعقدة في مصر: «على الصوت العربي أن يكون مدويا على الساحة الدولية دفاعا عن الرواية الفلسطينية والمحتوى الفلسطيني الذي نجمع عليه»، مشددًا على أن الأمن العربي لا يتجزأ.

أبو ردينة: القدس مهدد بالتهويد

وتابع: «القدس مهدد بالتهويد، ويتعرض المسجد الأقصى للاقتحامات والتدنيس يوميا، ويمنع المسيحيون العرب من دخول الكنيسة يوم القيامة في أعيادهم».

وأكد أن «الشعب الفلسطيني لن يرضخ، ويواجه أكثر من 100 عام النيران المصوبة نحو صدور شبابه وشاباته، ولديه أسرى أبطال وشهداء يضحون يوميا من أجل فلسطين وهويتها».

لا سلام في المنطقة دون تحقيق حقوق الفلسطنيين المشروعة

ولفت إلى أن الأمة العربية تتعرض لهجمة غير مسبوقة، مضيفا: «محور كل هذه القضايا يبدأ وينتهي في تحقيق السلام للقدس والشعب الفلسطيني، القدس عربية ومسيحية وإسلامية، ويجب أن ندافع عنه كل عام، ولا سلام أو استقرار في المنطقة أو لأحد في العالم دونه».