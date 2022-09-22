يسرا تنعى هشام سليم بكلمات مؤثرة: «أخويا وصديق عمري في ذمة الله»

بكلمات مؤثرة، نعت يسرا، الفنان هشام سليم الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز الـ64 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

رسالة يسرا لـ هشام سليم

وكتبت الفنانة يسرا عبر حسابها الشخصي بموقع «فيس بوك» ناعية هشام سليم: «أخويا وحبيبي وصديق عمري والسند وأخو زوجي خالد صالح سليم، في ذمة الله».

وأضافت يسرا في نعيها لـ هشام سليم: «إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يصبرنا على فراقك جميعًا، فضلًا وليس أمرًا برجاء الدعاء لهشام وقراءة الفاتحة».

وتعرض الفنان هشام سليم لأزمة صحية في آواخر أيامه بسبب معاناته مع السرطان، وكان يطلب الدعاء من جمهوره ومحبيه حتى فارق الحياة اليوم.

آخر أعمال الفنان هشام سليم

كان مسلسل «هجمة مرتدة»، شاهدًا على الظهور الأخير للفنان هشام سليم، الذي جرى عرضه في السباق الرمضاني الماضي 2021، وفي السينما كانت آخر أعماله فيلم «موسى» مع الفنان كريم عبدالعزيز، ومنذ ذلك الوقت غاب الفنان عن أي أعمال فنية بسبب مرض السرطان الذي أصابه قبل عام ونصف.