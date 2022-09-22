لقاء الخميسي: هشام سليم كان نموذجا للنجم الأمين على فنه وزملائه

أعربت الفنانة لقاء الخميسي، عن حزنها الشديد لرحيل الفنان هشام سليم الذي وافته المنية، صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان.

لقاء: هشام سليم سيظل في قلوبنا بإنسانيته وأدواره الرائعة

وقالت الخميسي، لـ«الوطن»، إن الوسط الفني فقد إنساناً رائعاً وشخصية مميزة وفنانا كبيرا، مضيفة: «تشرفت بالعمل معه في مسلسل (بين عالمين) وأعمال أخري، كان دائماً نموذجاً للنجم الملتزم الأمين على فنه وعلى زملائه».

وتابعت: «سيظل هشام سليم دائماً في القلب بإنسانيته وأدواره الرائعة، بنحبك وإلى لقاء يا هشام».

جنازة وعزاء هشام سليم

وأعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان هشام سليم، صباح اليوم الخميس، مؤكداً أن صلاة الجنازة ستقام في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بعد صلاة العصر، ومن المقرر أن يوارى جثمانه الثرى داخل مقابر العائلة.

واقتصر النشاط الفني لهشام سليم، خلال السنوات الأخيرة على المشاركة في عدد من الأفلام ببعض الأدوار الثانوية، أضفت عليها بريقًا من النجومية.

كما تعاون الفنان الراحل مع عددٍ من النجوم الشباب، منهم أحمد الفيشاوي، وهاني سلامة، وكان آخر مشاركاته السينمائية في فيلم «موسى» للمخرج بيتر ميمي عام 2021.