«القاهرة السينمائي» ينعى هشام سليم: ممثل صاحب شخصية فريدة

أصدرت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، بيانًا نعت فيه الفنان هشام سليم، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز الـ 64 عامًا.

بيان مهرجان القاهرة السينمائي

وجاء خلال بيان مهرجان القاهرة السينمائي: «فقدت السينما العربية ممثلًا طالما تمتع بشخصية متفردة على الشاشة وخارجها، إذ توفي الفنان الكبير هشام سليم عن عمر ناهز 64 عامًا إثر إصابته بمرض السرطان، وعرف سليم طريق الأضواء طفلًا وصبيا في فيلمي (إمبراطورية ميم) و(عودة الابن الضال)».

وأضاف البيان: «أكمل الفنان هشام سليم مشواره السينمائي منذ نهاية السبعينات وعلى مدار أربعين عامًا، مقدمًا العديد من الأفلام المهمة من بينها اغتيال مدرسة والهجامة و كريستال وأرض الأحلام ويا دنيا يا غرامي».

أهم أعمال الفنان هشام سليم في السينما والدراما

بالإضافة إلى تقديمه أكثر من عمل منها: «العاصفة وكلام في الحب والناظر، كما تألق في العديد من المسلسلات التلفزيونية في مقدمتها بالطبع «ليالي الحلمية وأرابيسك» بجانب المسرحية الشهيرة «شارع محمد علي».

ونعى الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان، والمخرج أمير رمسيس مدير المهرجان، الفنان الكبير هشام سليم، مقدمًا خالص العزاء لأسرته وجمهوره.