أمل إبراهيم على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة للدراما: أفتقد الجمهور

حرصت الفنانة أمل إبراهيم، على حضور مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى برئاسة الفنان يحيى الفخراني، المُقام حاليًا بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة، رغم غيابها عن الفن منذ نحو 6 سنوات.

أمل إبراهيم: اعتذرت عن أعمال كثيرة بسبب الحجاب

وقالت الفنانة أمل إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أثناء تواجدها على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة للدراما، إنها تفتقد الجمهور بعد اعتزالها، متابعة «اعتذرت عن أعمال كثيرة، بعد أن أخذت خطوة ارتداء الحجاب، وأدعو أن يثبتني الله عليه».

أمل إبراهيم: أعتبر حضوري المهرجان رسالة شكر في تاريخي الفني

وأضافت أمل إبراهيم، أن «مجرد تذكرها بعد غيابها عن الأضواء والفن أكثر من 6 سنوات، يعد رسالة شكر لتاريخي في الفن»، لافتة إلى أن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، هو من أبلغها بحضور مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى.

وتابعت بأن مهرجان القاهرة للدراما سيدفع الفنانين لتقديم أعمال جيدة، مؤكدة أنها حرصت على الحضور اليوم، رفقة زوجها وابنها.