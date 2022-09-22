قائمة جوائز مهرجان الدراما المصرية 2022.. «جزيرة غمام» يتصدر

احتفى الجمهور وصناع الدراما بـ قائمة جوائز مهرجان الدراما المصرية 2022، التي تنافس عليها 26 مسلسلا عرضوا خلال موسم الدراما الرمضانية الماضي، وتم الإعلان عنها مساء أمس، في حفل كبير بحضور أبرز النجوم وصناع الدراما في مركز المنارة للمؤتمرات، وعبر عدد كبير من الفنانين عن تأثرهم بالجوائز والتكريمات.

قائمة جوائز مهرجان الدراما المصرية 2022

تضمنت قائمة جوائز مهرجان الدراما المصرية 2022، عدد من المسلسلات التي حصلت على أكثر من جائزة، منها مسلسل «راجعين يا هوى»، الذي حصل على جائزة أفضل مسلسل كوميدي، بالإضافة إلى حصول نور النبوي على جائزة أفضل ممثل صاعد عن دوره في المسلسل، بينما حصل مسلسل «بطلوع الروح» على جائزتي أفضل ممثلة لـ منة شلبي، وأفضل إخراج لـ كاملة أبو ذكري، بالإضافة إلى «المشوار» الذي حصلت ندى موسى عن دورها فيه على جائزة أفضل ممثلة دور ثان، بالإضافة إلى جائزة أفضل تتر.

«جزيرة غمام» يحصد نصيب الأسد

وجاء مسلسل «جزيرة غمام» بالمركز الأول في قائمة جوائز مهرجان الدراما المصرية 2022، إذ حظى بنصيب الأسد من الجوائز، بحصوله على 6 جوائز من إجمالي 14 جائزة، من بينهم جائزة أفضل مسلسل، وجائزتي تمثيل لـ أحمد أمين ورياض الخولي، بالإضافة إلى جوائز السيناريو، الديكور، والتصوير.

بينما لم يحصد مسلسل «الكبير أوي 6» سوى جائزة واحدة من نصيب رحمة أحمد، كأفضل ممثلة صاعدة، وحصل «فاتن أمل حربي» أيضا على جائزة واحدة فقط، ذهبت للموسيقار خالد الكمار كأفضل موسيقى تصويرية.

قائمة جوائز مهرجان الدراما المصرية 2022

- أفضل مسلسل: «جزيرة غمام».

- أفضل مسلسل كوميدي: «راجعين يا هوى».

- أفضل ممثل: أحمد أمين عن دوره في مسلسل «جزيرة غمام».

- أفضل ممثلة: منة شلبي عن دورها في مسلسل «بطلوع الروح».

- أفضل ممثل دور ثان: رياض الخولي عن دوره في مسلسل «جزيرة غمام».

- أفضل ممثلة دور ثان: ندى موسى عن دورها في مسلسل «المشوار».

- أفضل ممثل صاعد: نور النبوي عن دوره في مسلسل «راجعين يا هوى».

- أفضل ممثلة صاعدة: رحمة أحمد عن دورها في مسلسل «الكبير أوي 6».

- أفضل سيناريو: عبد الرحيم كمال عن مسلسل «جزيرة غمام».

- أفضل مخرج: كاملة أبو ذكري عن مسلسل «بطلوع الروح».

- أفضل تصوير: إسلام عبد السميع عن «جزيرة غمام».

- أفضل ديكور: أحمد عباس عن «جزيرة غمام».

- أفضل موسيقى تصويرية: خالد الكمار عن «فاتن أمل حربي».

- أفضل تتر: مسلسل «المشوار».