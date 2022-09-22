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مهرجان القاهرة للدراما يكرم أبطال مسلسلي «الاختيار» و «العائدون»

كتب:

محمود البدوي
12:49 ص | الخميس 22 سبتمبر 2022
الفنان يحيي الفخراني وأبطال مسلسل العائدون

الفنان يحيي الفخراني وأبطال مسلسل العائدون

شكر الفنان يحيي الفخراني، رئيس مهرجان القاهرة للدراما، الذي يعرض حصريا على شاشة «دي إم سي»، أبطال أعمال مسلسل «الاختيار»، الذي عرض خلال السنوات الماضية على شاشة «أون» خلال السباق الرمضاني، قائلا: «شكرا لأبطال مسلسل الاختيار، امتعتوا الجهمورين المصري والعربي».

كما كرم الفنان يحيي الفخراني، أبطال مسلسل «العائدون»، ووصفه بأنه «عظيم.. والجميع تابعه بشغف وحب».

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