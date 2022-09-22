مهرجان القاهرة للدراما يكرم أبطال مسلسلي «الاختيار» و «العائدون»

شكر الفنان يحيي الفخراني، رئيس مهرجان القاهرة للدراما، الذي يعرض حصريا على شاشة «دي إم سي»، أبطال أعمال مسلسل «الاختيار»، الذي عرض خلال السنوات الماضية على شاشة «أون» خلال السباق الرمضاني، قائلا: «شكرا لأبطال مسلسل الاختيار، امتعتوا الجهمورين المصري والعربي».

كما كرم الفنان يحيي الفخراني، أبطال مسلسل «العائدون»، ووصفه بأنه «عظيم.. والجميع تابعه بشغف وحب».