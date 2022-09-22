أحمد أمين يفوز بجائزة أفضل ممثل بـ«القاهرة للدراما» عن دوره في «جزيرة غمام»

أعلنت الفنانة داليا البحيري، اسم الفائز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة للدراما، التي فاز بها الفنان أحمد أمين، عن دوره في مسلسل «جزيرة غمام».

وقال أحمد أمين في كلمته: «الجايزة دي كتير جدًا الحمد لله.. أنا من 7 سنين كنت بعمل فيديوهات عشان نفسي أبقى ممثل، وكان نفسي أقعد في مكان فيه شوية ممثلين مش أكتر، ومش للدرجة دي».

وأضاف: «الجايزة دي معناها حاجتين، إن أساتذتي والمهرجان والقائمين عليه بيقولوا لي أنت بقيت محسوب علينا، وأنت مسئول واتشطر واشتغل وشد حيلك، وإن أسرتي وإخواتي اللي كنت بقصر في حقهم عشان عندي شغل دعواتهم مراحتش هدر.. فشكرًا».