منة شلبي تحصد جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة للدراما

أعلن الفنان شيكو، اسم المسلسل الفائز بجائزة أفضل مسلسل كوميدي في مهرجان القاهرة للدراما، التي حصل عليها مسلسل «راجعين يا هوا»، إنتاج شركة أروما، استديو تامر مرتضى.

وقدم الفنان أحمد السقا جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة للدراما، التي حصلت عليها الفنانة منة شلبي، عن دورها في مسلسل «بطلوع الروح».

وقالت منة شلبي في كلمتها بعد حصولها على الجائزة: «شكرًا جدا جدا جدا صديقي وأخويا وحبيبي وعشرة عمري أحمد السقا، وللأستاذة كاملة أبو ذكري، والعظيمة إلهام شاهين، ولكل العظماء اللي كانوا ورا الكاميرا، وللكبار اللي جم كبروا درامتنا من كل أنحاء الوطن العربي».