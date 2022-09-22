نجل هشام سليم: العزاء يقتصر على تشييع الجنازة

قررت أسرة الفنان الراحل هشام سليم عدم إقامة عزاء، على أن يقتصر العزاء على تشييع الجنازة فقط، وذلك وفقًا لما أعلنه نجله نور في تدوينة عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلًا: «شكر الله سعيكم جميعًا ويقتصر العزاء على تشييع الجنازة»، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بعقب صلاة العصر.

ورحل الفنان هشام سليم عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 64 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان على مدار العامين الماضيين، إذ كان يخضع للعلاج الكيماوي، ولكن تدهورت صحته في الفترة الأخيرة بشكل كبير، وكان يعيش على مسكنات الألم وفقًا لما كشفه أحد المصادر المقربة من الفنان الراحل.

الحزن يسيطر على الوسط الفني بعد رحيل هشام سليم

وسيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني برحيل هشام سليم، ونعاه عدد كبير من النجوم عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، من بينهم المخرج عمرو عرفة، الذي قال في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، «هشام سليم يعني الفن الأصيل وتربية ولاد الناس و المايسترو صالح سليم، يعني الأدب والذوق، كان صابر ومستحمل، ارتاح، في الجنة ونعيمها يا حبيبي، خالص عزائي لوالدته والأخ العزيز خالد سليم وأولاده».

صلاح عبدالله عن هشام سليم: استقبلت قدرك بكل الرضا

وعبر الفنان صلاح عبدالله عن حزنه لرحيل «سليم»، في تغريدة، قائلًا: «الموت علينا حق والحزن الشديد لرحيلك حق والآن لا نملك يا حبيبي غير الدعاء بدموع القلب بأن يستقبلك الحق بعفوه ورحمته ويجعل معاناتك في ميزان حسناتك ويرزقك نعيمه يا من استقبلت قدرك بكل الرضا بقضائه وتحملت الألم الشديد بالصبر والإيمان وابتسامتك التي لم تفارق وجهك ولاصوتك»، بينما كتب الفنان خالد النبوي: «النجم الإنسان الرائع هشام سليم في ذمة الله، الله يرحمه رحمة واسعة.. نسألكم الفاتحة».