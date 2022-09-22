«التنسيقية» تنعى هشام سليم: صاحب مسيرة فنية زاخرة امتدت لـ50 عاما

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص الحزن والأسى، الفنان الكبير هشام سليم، بعد معاناة مع مرض السرطان، تاركا خلفه مسيرة فنية زاخرة وراقية، امتدت لنحو 50 عاما.

«التنسيقية» تنعى الفنان هشام سليم

وقدّمت التنسيقية في بيان عنها، العزاء لأسرة الراحل الفنان هشام سليم، والوسط الفني وجميع محبيه في مصر والعالم العربي في رحيله، داعية المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وفاة الفنان هشام سليم

وغيّب الموت الفنان هشام سليم صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز 64 عاما، وستكون جنازته بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أن يكون الدفن بمقابر العائلة.