«الصحة» توجه رسالة للمواطنين بشأن الجرعة الثانية من لقاح كورونا

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا، موضحة في تقرير رسمي لها، أنه يجب على المواطنين الحصول علي الجرعة الثانية للحصول على المناعة الكاملة لمواجهة فيروس كورونا أو متحوراته.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن الجرعة الأولى لا تعطي المناعة، لافتة إلى توافر كافة اللقاحات داخل الوحدات الصحية ومراكز تلقي لقاح كورونا، مشيرة إلى أن الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا لا يحتاج إلى التسجيل على موقع لقاح كورونا.

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

كما شددت وزارة الصحة والسكان علي اهمية الجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا، لافتة الي ان الجرعة الثالثة اعمل علي تعزيز المناعة وهي لا تقل أهمية عن الجرعة الأولي والثانية.

وطماأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، لافتة الي ان الاعراض الجانبية للقاحات كورونا تتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات و احساس بالتعب ، لافتا الي أن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا لا تحتاج الي طبيب ولكنها تزول من تلقاء نفسها.

الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين الالتزام باتباع الاجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا او غيره من الأمراض المعدية، لافتا الي أهمية التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها لتلقي كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من مصادرها الرسمية.

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بشأن الوضع الوبائي لفيروس كورونا، وقالت هناك انخفاض كبير في اعداد اصابات فيروس كورونا على مستوى جميع المحافظات وعلى المواطنين اتخاذ الحذر للحفاظ على استقرار الوضع الوبائي.