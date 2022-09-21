الصحة: خدمات طبية لـ628 مواطنا ضمن قافلتين لعلاج أمراض العيون بالبحيرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الكشف والفحوصات الطبية لـ435 مواطنا، وصرف العلاج الدوائي لـ193 أخرين بالمجان، من خلال قافلتين متخصصتين في مجال طب العيون، بقريتي المهدية مركز أبو المطامير، والأمام مالك مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وذلك يومي 17 أغسطس و8 سبتمبر 2022.

نظارات طبية لـ307 مواطنين ضمن القافلة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ القوافل المتخصصة في مجال طب العيون، قدّمت نظارات طبية لـ307 مواطنين، وأجرت فحصا لحالات المياه البيضاء لـ85 مواطنا، وفحص حالات ظفرة العين لـ25 مواطنا، وفحص 8 حالات حول العين، و8 حالات كيس دهني، إضافة إلى فحص حالتين تمهيدًا لزرع القرنية.

وأضاف عبدالغفار، أنّه سيتم إجراء العمليات للحالات التي تم الكشف عليها وفحصها مطلع أكتوبر المقبل بمركز دمنهور للعيون، مشيرًا إلى تنفيذ القوافل العلاجية المتخصصة على مستوى الجمهورية بشكل دوري.

إجراء 2836 عملية نوعية في مجال الرمد خلال أغسطس

من جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى أنّ مستشفيات الرمد أجرت 2836 عملية نوعية خلال شهر أغسطس الماضي، تنوعت بين مياه بيضاء وزرقاء وشبكية وقرنية وحالات حقن شبكية، وذلك ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار في تخصص العيون، مؤكدا استمرار التعاون مع المجالس الطبية والمستشفيات النوعية فى منظومة الخدمات المتكاملة من خلال توفير لجان اعاقة بصرية داخل مستشفيات الرمد.

وقال حسنين، إنّه جار تطوير مستشفيي رمد المحلة وأسوان، وإمدادهما بأحدث الأجهزة والتجهيزات اللازمة، ضمن خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.